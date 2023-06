Jésica Cirio podría dejar La Peña de Morfi por una foto

Ese extraño guiño podría haber arqueado cejas y hecho sonar celulares en Telefé y en Paramount, la compañía a la que pertenece, porque los ejecutivos buscan limpiar la imagen de figuras después del escándalo por abuso sexual que le valió su puesto al anterior conductor de "La peña del morfi" -y dupla de Cirio-, Jey Mamón.

Al escándalo de Jey Mamón se sumó la denuncia formal contra Marley, y el conductor de "Por el mundo" se llamó a silencio. Mientras tanto, Cirio aprovechó su viaje a España para visitarlo -y hacer pública esa visita- y cuando vuelva a Buenos Aires tendrá que reunirse con sus jefes para analizar la situación.

Sin embargo, a principios de junio Cirio se tomó el trabajo de anunciar en una emisión del programa que "'La peña' no termina" y aseguró que el ciclo es blanco de rumores infundados sobre una posible cancelación.

"Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo", agregó.