Jésica Cirio quiere agrandar su familia y darle un hermanito a Chloe

“Ustedes saben que Jesica Cirio se tomó varias semanitas de vacaciones después de su despedida de La Peña de Morfi en 2023 en donde el otro día anunció su salida. Me han dado todos los detalles de este viaje que hizo a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles”, comenzó diciendo el periodista.

jesica cirio

En ese sentido, el comunicador profundizó su información: “Primero te voy a dar el detalle de cómo fueron esas vacaciones y a donde y luego te voy a contar el motivo del viaje al país americano. Dejame también decirte que el comunicado del otro día no sólo fue para anunciar su salida de La Peña sino que según mi información con ese posteo ella anuncia su salida del canal, Telefe le soltó la mano después de lo que pasó con Insaurralde, quizás ella no lo sepa esto aunque dudo. De todas maneras a esta hora no descartan que haga algo en la señal”.

“Ella quiere dar un nuevo paso en su vida y desearía agrandar la familia ahora en pareja con Elias Piccirillo. A mi esto me lo dijeron hace varios días y tardé en contarlo porque estaba buscando mayores precisiones”, agregó Etchegoyen antes de dar a conocer más datos.

“Jesica estuvo unos días en la isla Saint Barth, cerca de Venezuela con su hija y su pareja, y luego viajaron a Los Ángeles donde habrían iniciado los trámites de alquiler de vientre subrogado. Jesica quiere darle un hermanito a Chloé y que el padre sea Elias, su nuevo novio”, dijo al respecto Juan.

Y cerró: “Ante la posibilidad de hacerle la consulta a Jesica ella prefiere mantenerlo en privado por ahora y no contesta, pero yo te lo estoy adelantando en este momento”.