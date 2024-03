Jésica Cirio recibió un enternecedor y millonario regalo de Elías Piccirillo por su cumpleaños

El millonario regalo de Elías Piccirillo a Jésica Cirio por su cumpleaños

Luego, Etchegoyen remarcó: “Los gastos del viaje serán cubiertos por él y a mí me dan cifras las cuales no quiero decir porque para la realidad de nuestro país es pornográfico decirlo. El millonario regalo de Elías a Jesica fueron estas vacaciones súper lujosas y costosas”. Además, agregó: “Jésica y Elías están en este momento en México, disfrutando de las playas caribeñas de Tulum y luego irán al destino más romántico: Paris. Francia los recibirá en estos días para sellar el amor que se tienen”.

Asimismo, Juan afirmó: “Me preguntan si Jésica está embarazada, ustedes saben que es un tema sensible pero mi información es que no. Mi data es que ella y Elías habrían alquilado un vientre en Los Ángeles para que el hermanito de Chloé llegue al mundo de esa manera”. Después cerró: “Esa es la info que manejo y sigo creyendo porque viene de primera mano. Los viajes que harán durarán aproximadamente un mes y luego retornarán al país pero no por mucho tiempo. Ampliaremos llegado el momento”.