Jessie Buckley hace historia en Hollywood al llevarse el Premio Oscar 2026

Embed - HAMNET – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Buckley logró algo casi imposible: que olvidáramos que estábamos viendo a una actriz de 2026. Por dos horas, ella fue Agnes, la mujer detrás del mito, la fuerza silenciosa que inspiró la obra más grande de la literatura universal. Su trabajo fue destacado porque nos recordó que la actuación es, en su esencia, un acto de empatía radical.

Hoy, al verla con el Oscar en sus manos, queda claro que este no es solo un premio a una película. Es el reconocimiento a una artista que se atrevió a ser vulnerable, que se atrevió a explorar los rincones más oscuros de la maternidad y el duelo para traernos un poco de luz.

Jessie Buckley hizo historia. No por los trofeos que ahora acumula en su repisa, sino porque logró que, de ahora en adelante, cuando alguien piense en la palabra "actriz", sea su rostro, lleno de pecas, verdad y valentía, el primero que venga a la mente. El mundo se rinde ante Agnes; el mundo se arrodilla ante Jessie.