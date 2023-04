Bronca en pasajeros que compartieron vuelo con Jey Mammón

“Casi se pierde la comida en el viaje, no se levantó ni nada, todo el tiempo quietito. Dijo que estaba harto de los argentinos y que no pensaba volver, y dijo que a él no lo echaron si no que él se fue porque no se bancaba a los argentinos. El otro dato es que él tiene pasaporte europeo y antes de subirnos al avión empezamos a escuchar comentarios de que estaba en Ezeiza, sé que había problemas con él en la previa al vuelo”, dijo Carlos Garmendia, pasajero que viajó con el conductor.