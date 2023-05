La reacción de Jey Mammón al enterarse de que no sería invitado a los Premios Martín Fierro

"¿Tuviste alguna otra conversación con Telefe?", le consultó. "En relación a los Martín Fierro, no, en absoluto", explicó evitando referirse a su situación laboral actual. "¿Y en relación a tu continuidad?", intentó nuevamente.

En esta ocasión, decidió responder: "No, no tuvimos otra charla", aseguró. Por último, el cronista le preguntó acerca de sus deseos en los premios: "¿Te gustaría ser ternado en los Martín Fierro?". "Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión", expresó el artista.

Para finalizar, Jey Mammón concluyó: "Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme... Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado... Es un montón. El programa no soy yo". "No se si iría de todas formas", sentenció.