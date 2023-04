Quién es el candidato "bomba" que reemplazaría a Jey Mammón en La Peña de Morfi

juan alberto mateyko

“Es un sueño del canal, me cuentan que es el apuntado y sería una bomba, gusta porque es un icono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior, mucho tiene el programa de eso también, es un tipo federal y la gente lo ama”, contó el periodista.

mateico la peña de morfi

Y agregó: “Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que como te digo es un sueño repatriarlo, Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas, yo le escribí pero no me contesto”.

“Ese es el nombre, sería una figura con todas las letras, a mi me encantaría que se dé, la tele necesita de esos personajes históricos que han marcado el medio durante tanto tiempo”, concluyó.