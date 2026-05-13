El llamativo posteo de Valentina Zenere tras los rumores de infidelidad de Sebastián Ortega

Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre las versiones, aunque el tema ya genera repercusión en el mundo del espectáculo.

Aseguran que Sebastián Ortega y Valentina Zenere atraviesan una feroz crisis: ¿hay tercera en discordia?

La relación sentimental entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere quedó envuelta en una fuerte versión que comenzó a circular en las últimas horas y que tomó fuerza tras una revelación realizada en Puro Show. Según contaron al aire, el productor habría mantenido encuentros reservados con otra mujer durante distintos períodos de su vínculo.

La información fue presentada por la periodista Nancy Duré, quien dio detalles sobre la supuesta tercera en discordia. Se trata de una mujer llamada Malena, de 38 años, vinculada actualmente al ambiente gastronómico y con pasado como bailarina y modelo. De acuerdo a lo relatado, ella era pareja de un vecino del propio Ortega cuando comenzó el acercamiento.

Duré revela detalles de la supuesta tercera en discordia

"Él le empieza a hablar por redes y entablan una amistad de la que el novio de ella no estaba enterado", explicó Duré, quien además sostuvo que existen conversaciones, audios y testimonios que acompañarían esa versión.

Siempre según lo contado en el ciclo, los primeros registros de encuentros serían de septiembre de 2023. “El 30 de septiembre de 2023 Sebastián la busca y la lleva; regresa el 1 de octubre”, detalló la panelista. Más adelante, señaló otro episodio ocurrido el 9 de junio de 2024, cuando Ortega ya estaba en pareja con Zenere: “Hay otro registro; él llega, pasa la noche ahí y se va al día siguiente. Hay madres del colegio que lo ven y empiezan a comentar”.

Ortega y Valentina Zenere

Entre los datos que más repercusión generaron apareció una visita ocurrida el 14 de agosto de 2024, fecha del cumpleaños del productor. Según indicaron, Malena ingresó al barrio privado a las 17.37 y se retiró una hora después. También mencionaron otro supuesto encuentro fechado el 28 de febrero de 2025. “La ve el electricista, que también trabajaba en la casa del novio”, afirmaron al aire.

La periodista aseguró además que existirían cerca de 20 ingresos registrados en distintos días y horarios en los que la vivienda estaba vacía, y que las visitas eran coordinadas previamente mediante mensajes.

El episodio más reciente mencionado habría ocurrido el 17 de octubre de 2025. “Ella va y se va con Sebastián. En ese momento, su novio estaba en Europa”, comentó Duré. Tiempo después, siempre según esa versión, la pareja de Malena habría descubierto la situación y la relación terminó.

Con el correr de los días, el rumor habría dejado de circular únicamente dentro del entorno privado. “Esta bomba que circula por dos countries de zona norte ya habría llegado a oídos de Valentina porque lo comentan todos”, lanzó la panelista. Luego, cerró con ironía: “Tengo audio del electricista, de la gente de limpieza, pero lo único que podemos constatar es que se juntaron… a charlar”.

La historia de amor entre Ortega y Zenere comenzó mientras trabajaban juntos en En el barro, ficción derivada de El Marginal. El productor había contado tiempo atrás que el primer contacto se dio cuando la actriz regresó desde España para un estreno y luego coincidieron plenamente durante las grabaciones.

La propia Zenere había explicado cómo nació el vínculo: “Nosotros nos conocimos trabajando. Lo que nos pasó, nos pasó porque trabajamos juntos, entonces estuvo bien conocernos de esa manera porque después fue como seguir ese formato sumando el amor”.

En septiembre de 2024, ambos decidieron blanquear públicamente la relación. En ese momento, Ortega destacó la conexión que habían construido y también el vínculo de la actriz con sus hijos. “Me acercó muchísimo más a mis hijos. Creo que se armó una linda pareja”, había expresado.