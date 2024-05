Jey Mammón reveló que regresa a la televisión: "Yo sabía que iba a volver"

Y, agregó: “La gente me pedía que vuelva a la tele. Te juro. Así que esto para mí es la alegría de volver a la televisión”. Además, reveló si ya pudo cerrar algún invitado para su nuevo ciclo: "Lo que tengo pensado es celebrar la vuelta. No he pensado en invitados, sino que en mi cabeza está la el acto de celebración y de fiesta de volver a la televisión... El hecho de volver a la televisión tiene un significado muy importante para mí. Por lo tanto, no es que no haya pensado en el invitado porque no me importe, sino que realmente mi cabeza hoy está ocupanda por esa alegría de la vuelta”.

Por otro lado, Jey se refirió a su participación en el programa de Juana Viale. “No le escapé a ninguna pregunta, porque en LAM tenían inquietudes sobre cuáles iban a ser todas las preguntas", respondió.

Luego, siguió: "No puse ningún 'pero' de los invitados. Esto lo digo bien, en el sentido de que uno tiene que sentarse con todo el mundo, escuchar todas las preguntas, contestar todo, sobre todo cuando tenés en claro quién sos, y qué hiciste, qué no hiciste en la vida”.

“Quizás algunos, muy pocos, se sorprendieron de que haya vuelto tan rápido. Pero yo sabía que iba a volver, cuando vos sabés quién sos sabés las cosas que van a suceder”, cerró.