Jey Mammón fue invitado a Almorzando con Juana y estalló un escándalo en redes sociales

Rápidamente, los usuarios se posicionaron en contra, en especial tras el hecho de que perdió el juicio por calumnias e injurias contra Benvenuto: "¿Le avisaron a Mirtha Legrand que le van a sentar a un abusador de menores en la mesa? ¿Cómo lo permiten? ¿Por qué la exponen así? ¿Y si está Juana, cómo acepta estar con un abusador?"; "¿No hay alguna persona que valga la pena antes que un ped*filo?"; "No lo puedo creer. No lo voy a ver"; "Qué bueno invitar a un abusador"; "No veo más ese programa berreta".

En cuanto a la producción, por el momento, no se confirmó que bajaran al comediante de la mesa. Sin embargo, varios de los usuarios confirmaron que no lo verían si esto no lo dan de baja. Por el momento, por parte de Jey Mammón tampoco ha habido declaraciones.