Un ex Gran Hermano está preparando un escrache público en contra de Jey Mammón

protesta jey mammon españa

Además, Boscatto compartió una publicación donde se remarca una de las últimas declaraciones de Lucas: "Era una persona de 30 y pico con una de 14. No creo que eso sea una relación", decía la nota. En ese sentido, el ex GH escribió: "Lucas no estás solo, aquí seguiremos por tu lucha", haciendo referencia al escrache público que está haciendo en Madrid contra el conductor.

A raíz de esto, se supo que varios argentinos buscan sumarse a la protesta en las calles de la capital española, que sería organizada por Emiliano. Pese a que se haga o no esta protesta, Lucas en las últimas horas se mostró conmovido por el proyecto de Ley que se presentó en el senado para que los abusos y delitos contra los menores no prescriban.

