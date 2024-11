Jimena Barón, ¿el reemplazo de Wanda Nara en un viaje a Tailandia?

En sus stories de Instagram, Jimena compartió detalles sobre cómo recibió esta invitación de emergencia. Con su característico tono directo, explicó: "Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo: ‘Che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo, medio orejona del tarro’. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso...". Sus comentarios reflejan no solo el apuro con el que tuvo que aceptar la propuesta, sino también una sensación de ser tratada como "plan B", un sentimiento que no es nuevo para ella.