El secreto de Jimena Barón para cambiar su físico: "Voy 2 veces por semana"

jimena baron

"Paso a compartir mi felicidad de haber vuelto a pilates. Probé otras cosas que me lastimaron y me frenaron el entrenamiento porque estaba muy dolorida. Saliendo de los resultados estéticos, pilates es la disciplina que mejor me hace. La postura, la elongación, la fuerza muscular. Duermo mejor pero nunca jamás me lastimó, al revés, me curó", indicó en sus historias de Instagram.

jimena baron

Y agregó que es su actividad favorita hace 5 años y contó cuántas veces por semana lo hace: "Yo voy 2 veces por semana religiosamente y lo combino con 2 veces de aeróbico, a veces 3, porque pilates no es aeróbico y, por ende, no es lo mejor para quemar. Yo necesito hacerlo porque tengo mucha energía y, empezando por el bocho, necesito ese cansancio físico para llegar a la noche".