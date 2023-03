El Tucu López habló de la foto de Jimena Barón que publicó en sus redes

“Él puso su celular en su bolsillo y cuando llegó al taller observó lo que había pasado. Cuando agarra su celular se encuentra con que había posteado esta imagen”, contó Juan Etchegoyen luego de que el conductor que le explicara lo sucedido.

Al respecto de la situación, el Tucu sostuvo que "no hay que darle mucha importancia".

tucu lopez jimena baron foto instagram

En tanto, el periodista de espectáculos opinó: “Yo le creo pero justo se tiene que dar que se sube una imagen de tu ex, es raro pero puede pasar, lo que él me dice es que es una boludez en definitiva lo que pasó, y a partir de eso se provocaron rumores de reconciliación. Sorprende la foto porque, además, si vos compartís una foto debería ser una imagen reciente y no esta que tiene un par de años, ha sorprendido esta situación”, dijo al respecto el comunicador".

tucu lopez foto jimena baron