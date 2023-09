Jimena Barón enfrentó los rumores de separación con Matías Palleiro: "No lo veo hace..."

Ante esto, la artista usó su cuenta de Twitter para aclarar la situación y llevar tranquilidad a sus fanáticos. "Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, comentó la mamá de Momo.

Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así — (@baronjimena) September 13, 2023

Luego, el periodista se encargó de aclarar en sus redes sociales que la separación de Jimena Barón y Matías Palleiro era solo física y que aún seguían en pareja.