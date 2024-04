La reacción de Jimena Barón al recibir críticas por su participación en Olga: “No voy a..."

“¡Aguante Emilia!”, lanzó en medio de la mesa que compartía con eruditos, músicos del rock e integrantes de la banda del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PolitoMor/status/1783148319969079706?t=3rvvgAg5fOo1SlEyRL8Mng&s=19&partner=&hide_thread=false A Jimena Barón se la ve incómoda con el especial de hoy en #SoñeQueVolaba. “Estoy aprendiendo. No voy a fingir un fanatismo ni en pedo”. pic.twitter.com/BPS1Dgie0Y — Polito Moreno (@PolitoMor) April 24, 2024

Esto desató que los fanáticos de la banda y seguidores del programa atacaran y se burlaran de la artista. Rápidamente, Jimena no se quedó callada y salió a responderles.

“Para que no digan que no laburo, si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo”, dijo Barón durante la transmisión.

Y agregó: “No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo”.