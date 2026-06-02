Ricardo Arjona redobla la apuesta con dos fechas adicionales
Tras completar 18 fechas sold out, el artista sumó nuevos espectáculos a su agenda. Los detalles en la nota.
Ricardo Arjona vuelve a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el público argentino. El cantante confirmó dos nuevas funciones de su gira "Lo que El Seco no dijo" en el Movistar Arena, luego de que las fechas previamente anunciadas agotaran sus entradas en tiempo récord.
De esta manera, el músico sumará presentaciones los días 7 y 9 de julio a una agenda que ya incluía los shows del 1, 2, 5 y 6 de ese mes. Con esta ampliación, llegará a las 20 actuaciones en Buenos Aires, consolidando una de las residencias más exitosas de su carrera.
La serie de conciertos, producida por Fenix Entertainment, se convirtió en uno de los eventos musicales más convocantes del año. A las funciones previstas en la capital argentina también se suman los dos recitales que el artista ofreció en Córdoba, donde reunió a miles de seguidores.
Las entradas para los nuevos espectáculos podrán adquirirse desde el miércoles 3 de junio a las 13 a través de la página oficial del Movistar Arena.
En escena, Arjona despliega un repertorio que repasa las canciones más emblemáticas de su trayectoria, combinando clásicos que marcaron generaciones con una propuesta visual especialmente diseñada para esta gira.
"Lo que El Seco no dijo" es además el proyecto más ambicioso que el cantautor ha llevado adelante hasta el momento. El espectáculo cuenta con una impactante producción, tecnología de última generación y una puesta integral que busca transformar cada función en una experiencia inmersiva.
La gira comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, donde también agotó localidades, y contempla más de 35 fechas entre Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Latinoamérica. Después de concretar una histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala durante 2025, Arjona volvió a convertir a la Argentina en una de las plazas más importantes de su recorrido internacional.
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