Ricardo Arjona redobla la apuesta con dos fechas adicionales

"Lo que El Seco no dijo" es además el proyecto más ambicioso que el cantautor ha llevado adelante hasta el momento. El espectáculo cuenta con una impactante producción, tecnología de última generación y una puesta integral que busca transformar cada función en una experiencia inmersiva.

La gira comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, donde también agotó localidades, y contempla más de 35 fechas entre Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Latinoamérica. Después de concretar una histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala durante 2025, Arjona volvió a convertir a la Argentina en una de las plazas más importantes de su recorrido internacional.