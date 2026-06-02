La hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña publicó un inquietante mensaje desde Turquía tras quedar sola

Dedicatoria de Magnolia a Benjamin Vicuña

La fotografía rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó distintos comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron el gesto de cariño de la niña hacia su padre, otros interpretaron la publicación como un mensaje que apareció en medio de las repercusiones que generó la situación de los chicos durante su estadía en Turquía.

Como suele ocurrir con cada episodio que involucra a los protagonistas, el posteo no tardó en convertirse en tema de conversación y volvió a colocar a la familia en el centro de la atención mediática.