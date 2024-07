La sorpresa que Jimena Barón le dio a su hijo Momo por la Copa América

“¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, consultó ella. Ante el asentimiento de su hijo, Barón dijo:“¿En lo de Dante o en Miami?”. Sin creerle, el nene repitió que lo vería con su amigo. Ahí su madre no aguantó más y comenzó a llorar emocionada. Él, sin entender qué pasaba, le preguntó: “¿Estás bien?”.

Jimena Baron

“Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte”, dijo Jimena entre lágrimas. En ese instante Momo corrió a abrazarla. “Estaba re nerviosa, te amo, hijo”, dijo su mamá y le confirmó que saldrán el viernes. “¿Y tengo que ir al cole?”, preguntó Momo.

Cuando subió el video a su perfil de Instagram la actriz escribió: “Matías (Palleiro, la pareja de Jimena) nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser”.

“Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada, pero Momo es Momo. Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí”, explicó sobre el momento de tensión vivido, sin saber si podrían estar en la cancha. “Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo” hasta que finalmente apareció una marca que la ayudó con esa cuestión.

En los últimos años Jimena le hizo varias sorpresas a su hijo. Lo llevó a Disney y a Brasil, sin previo a viso y le obsequió una nueva consola de juegos que estaba envuelta en una caja de bananas.