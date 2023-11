Jimena Barón le cumplió el sueño a una fan de Taylor Swift en su último show

llegada taylor swift

"Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? tengo una entrada!”. Y, mediante distintos comentarios en X se encontró con la historia de una chica que vendía "friendship bracelets" en el Planetario, pero que no había conseguido la plata necesaria para ver a su idola. Por eso Jimena la contactó y logró cumplirle el sueño.

A pesar de que en un principio ni la fan de Taylor Swift ni su madre le creyeron a La Cobra, ella les envió un video para poder demostrar que era ella y así fue cómo ambas disfrutaron el último recital de la cantante.

De hecho, recientemente, Jimena Barón le dedicó unas palabras a la joven a través de su perfil oficial de Instagram adjuntando algunas fotos y videos.

"Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada de honor fue Mia, una Swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras pero no fue suficiente para comprar la entrada", comenzó diciendo.

Luego, cerró: "Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas. Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono. La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias Mia y gracias a todas las Swifties por tanto cariño y pulseritas, fue una noche realmente mágica".