La verdadera razón por la que Jimena Grandinetti renunció a "Arriba Argentinos"

En ese sentido, profundizó su relato: “Yo tuve una charla con mi jefe y entendió muy bien lo que me estaba pasando, de hecho quedamos en una buena relación, yo necesitaba correrme del noticiero porque me estaba haciendo mal ese tipo de contenido. Me lo han preguntado mucho pero nunca dije por qué me fui”.

jimena grandinett

“Siempre estaba en el área de noticias que a veces es un poco fuerte, hay que ver como estás vos. Yo no estoy por un tiempo y no quiero seguir en esa sintonía. Mi personalidad está más ligada al entretenimiento y no tanto con las noticias. Estoy re contra agradecida a el trece y ha sido una experiencia maravillosa. Necesitaba tomarme un tiempo de los medios”, continuó durante su entrevista con Juan Etchegoyen.

Por otro lado, la periodista también destacó: “Yo solamente tenía los sábados libre y no me alcanzaba ni para poner la ropa en el lavarropa a veces o para ver a mi familia y eso también es importante. Nosotros amamos lo que hacemos pero admiro a un par de compañeros que están hace muchos años ahí. Tenés que ser muy fuerte o te tiene que apasionar demasiado. Mi alma me decía ´alejate un poco de acá´. Ser más honesta y sincera con mis sentimientos”.

“En un momento te das cuenta que estás olvidando lo que queres para tu vida, el sentido lo encontramos en las pasiones que de repente tienen que ver con ciertas misiones que tengo en la vida. Escucharse un poco más y ser más autentico con lo que queremos, a veces no te queda otra que caretearla”, concluyó.