Sorpresa y enojo: Mirtha Legrand habló tras la salida de Jimena Monteverde
La histórica conductora se mostró molesta por la desvinculación de la cocinera de sus ciclos y aseguró que no fue informada.
La salida de Jimena Monteverde de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale generó revuelo tanto dentro como fuera de la televisión. Este sábado 7 de febrero, durante la emisión del clásico programa, la conductora se despidió al aire de la cocinera, aunque con el correr de las horas trascendió que la situación no fue tan cordial como pareció frente a cámara.
En diálogo con Primicias Ya, Mirtha dejó en claro su malestar por la decisión y remarcó que no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. “No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada”, lanzó la diva, visiblemente molesta por no haber sido informada previamente sobre la salida de una figura clave en sus ciclos.
Las razones detrás de la desvinculación fueron reveladas por Juan Etchegoyen. Según explicó el periodista, el conflicto estaría relacionado con problemas de agenda: “Jimena Monteverde se irá de los ciclos de las conductoras por incompatibilidad de horarios. El canal le pidió salir en vivo con su programa los viernes y ya no podrá grabar ambos ciclos del fin de semana”.
Etchegoyen también aportó detalles sobre el impacto emocional que tuvo la noticia en la cocinera y el estado de la negociación: “No me lo confirman pero está todo en un 90% de concretarse. Jimena está en llanto, confirman esta situación hace una semana. Ella quiere quedarse pero en el canal le pidieron que no vaya más”, aseguró tras hablar con fuentes de la señal y de la productora Kuarzo.
Por último, el periodista señaló que existe además una cuestión comercial en discusión: “Hay un tema con el sponsor que ella tiene en los programas pero eso se va a resolver. Están quienes dicen que el programa de Mirtha de este viernes lo va a grabar pero habrá que ver. El futuro a Jime la tiene lejos de Juana y Mirtha”. Mientras tanto, la inesperada salida sigue dejando ruido en los pasillos de la televisión.
