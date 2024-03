Reseña de "Descansar en paz": Joaquín Furriel goza de una perspicacia actoral inigualable

Tener la posibilidad de poder disfrutar de una película argentina en la pantalla grande es un lujo que siempre disfruté como crítica, pero en especial ahora cuando la cultura viene en declive y no por voluntad propia. No obstante, los actores de nuestro país vuelven a demostrar su grandeza gracias a metrajes como "Descansar en paz" que tiene, pura y exclusivamente, sello argentino. Pero no sólo por sus protagonistas, sino por su perfecta producción, su historia y hasta incluso por los grandes productores que hay detrás: los Darín.