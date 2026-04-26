La tostadora es esta comedia oscura de la India que rompe todos los récords de reproducciones hoy ya

Reparto de La tostadora

El elenco de La tostadora aporta dinamismo y profundidad a la historia:

Rajkummar Rao como Ramakant

Sanya Malhotra

Abhishek Banerjee

Upendra Limaye

Seema Pahwa

Cada uno de los actores contribuye a construir un universo narrativo cargado de tensión, humor y situaciones inesperadas.

Tráiler de La tostadora