Joaquín Levinton presentó su álbum solista: "Yo soy Joaquín"

Yo Soy Joaquín, el debut como solista de Joaquín Levinton , es una de las primeras sorpresas discográficas de 2026. Es un álbum actual, que se terminó de grabar y mezclar en Sound Ambition, entre 2024 y 2025, aunque arrastra una historia más larga: se comenzó a gestar 15 años atrás, a partir de una odisea tan mágica como impredecible, en la que el cantante de TURF se aventuró junto a su amigo y productor Ezequiel Araujo.