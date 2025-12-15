Joaquín Levinton reapareció en un video tras su internación: "En un mes ya voy a estar sobre los escenarios"

El parte médico del pasado sábado había anticipado que el músico se encaminaba a recibir el alta "para continuar su recuperación en su hogar", según un mensaje difundido por la banda Turf en redes sociales.

"En un mes ya voy a estar sobre los escenarios y haciendo todas las las fantasías que yo hago. Así que un beso enorme también para ustedes que me dieron tanto cariño. Realmente los quiero un montón, me emociono mucho al ver los mensajes", concluyó el cantante.