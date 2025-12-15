Joaquín Levinton reapareció en un video tras su internación: "En un mes ya voy a estar sobre los escenarios"
El cantante de Turf confirmó que fue dado de alta y que se encuentra en su casa, y contó cómo fue el momento en el que sufrió un infarto.
El vocalista de Turf, Joaquín Levinton, publicó el primero video tras su internación, en el que contó que recibió el alta y llevó tranquilidad a sus fans, además de revivir algunos detalles de lo que fue el infarto que sufrió días atrás.
"Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta", arrancó el músico, que luego explicó que tuvo "un infarto porque tenía una arteria tapada", y relató: "De repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar".
Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio mientras daba un recita en un bar de Palermo, y debió ser asistido con urgencia en la madrugada de este viernes, generando total preocupación en sus seguidores.
El artista de 50 años se encontraba en un bar ubicado en la esquina de Dorrego y Conde, en Colegiales, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho. Algo por lo cual se llamó a una ambulancia, y cuando ésta llegó al lugar los médicos lo revisaron y decidieron trasladarlo hacia el mencionado centro de salud.
"Por suerte, primero me me ayudó un mozo, que le agradezco un montón, y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández, que les agradezco también con todo el corazón lo lo genial que me atendieron, lo rápido que me atendieron. Al poco tiempo yo ya estaba en una sala bien y recuperándome para ya estar ahí ya estar hoy en mi casa", rememoró el cantante.
El parte médico del pasado sábado había anticipado que el músico se encaminaba a recibir el alta "para continuar su recuperación en su hogar", según un mensaje difundido por la banda Turf en redes sociales.
"En un mes ya voy a estar sobre los escenarios y haciendo todas las las fantasías que yo hago. Así que un beso enorme también para ustedes que me dieron tanto cariño. Realmente los quiero un montón, me emociono mucho al ver los mensajes", concluyó el cantante.
