Netflix: la miniserie noruega que tiene una historia atrapante e imperdible

Netflix vuelve a sorprender a sus suscriptores con una producción breve, intensa y completamente demoledora. Con solo 4 capítulos, logró posicionarse entre las historias más impactantes del último tiempo y se convirtió en una de las miniseries más vistas del catálogo. Su paso por la plataforma fue tan fuerte que rápidamente pasó a integrar el Top 10 y a ser considerada una de las mejores producciones noruegas de los últimos años.