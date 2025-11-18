Netflix: la miniserie noruega que tiene una historia atrapante e imperdible
Su narrativa atrapante, su clima cargado de suspenso y su ritmo la volvieron una de las producciones dramáticas más resonantes del catálogo, ideal para maratonear en una sola tarde.
Netflix vuelve a sorprender a sus suscriptores con una producción breve, intensa y completamente demoledora. Con solo 4 capítulos, logró posicionarse entre las historias más impactantes del último tiempo y se convirtió en una de las miniseries más vistas del catálogo. Su paso por la plataforma fue tan fuerte que rápidamente pasó a integrar el Top 10 y a ser considerada una de las mejores producciones noruegas de los últimos años.
A pesar de que Netflix no cuenta con una gran cantidad de series provenientes de Noruega, las pocas que aterrizan en su catálogo suelen transformarse en fenómenos globales. La Palma no es la excepción: la crítica la destacó por su tensión constante, su realismo estremecedor y por la capacidad de contar una historia devastadora en un formato corto y eficaz.
De qué trata “La Palma”
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta miniserie noruega sigue a una familia que viaja de vacaciones a la isla española de La Palma, sin imaginar que están a punto de enfrentar un desastre inminente. Todo cambia cuando una joven investigadora detecta señales preocupantes que anticipan una posible erupción volcánica, lo que desata una ola de tensión, decisiones desesperadas y un dramático intento por sobrevivir.
La Palma combina drama familiar, ciencia, thriller natural y una atmósfera angustiante que crece capítulo a capítulo. Su formato breve la convierte en una opción ideal para quienes buscan historias directas, intensas y con un nivel de producción sobresaliente.
Reparto de “La Palma”
La miniserie cuenta con un elenco sólido, encabezado por grandes figuras del cine y la televisión noruega:
Anders Baasmo Christiansen como Fredrik
Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer
Alma Günther como Sara
Bernard Storm Lager como Tobias
Jenny Evensen como Charlie
Las actuaciones, especialmente las de los protagonistas, fueron uno de los puntos más elogiados por los espectadores.
Tráiler de “La Palma”
