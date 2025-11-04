Jonathan Bailey es el hombre más sexy de 2025, según la revista People

“A principios de año estaba interpretando (la obra de teatro) Ricardo II, de Shakespeare, que, para aquellos que no lo sepan, no es una comedia”, comentó en el show nocturno, explicando que precisamente estaba “metido de lleno” en esa producción cuando se enteró de la noticia. “Así que te vuelves un poco loco, y lo único más loco que interpretar Ricardo II es que te inviten a formar parte de esto”. Lo que está claro es que este nuevo título empuja más si cabe la popularidad de Bailey, lo que ayuda a los inminentes y potentes proyectos que tiene en cartera: el estreno este noviembre de la segunda parte de Wicked y la cuarta temporada de Los Bridgerton, que llega a Netflix en enero de 2026.

En el reportaje aparece en la playa con su perro, Benson, y señala que en estos momentos se siente “increíblemente afortunado”. También admite que algún día le gustaría ser padre, “si los planetas se alinean”.

Entre sus estrenos inmediatos se encuentra la segunda parte del musical ‘Wicked’: ‘Wicked: For Good’, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos y en la que encarna al príncipe Fiyero.