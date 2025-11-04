Aseguran que Pachu Peña se reencontró con el amor: quién sería su nueva pareja

Una nueva historia de amor parece asomar en la vida de Pachu Peña, uno de los comediantes más queridos de la televisión argentina. Según reveló Pochi, de Gossipeame, en el programa Puro Show, el actor estaría viviendo un romance con Paula Paparella, la hija del famoso peluquero. La noticia causó sorpresa, ya que el artista había estado en pareja durante varios años y recientemente confirmó su separación.