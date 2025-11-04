Aseguran que Pachu Peña se reencontró con el amor: quién sería su nueva pareja
El humorista estaría comenzando una incipiente relación con Paula Paparella, la hija de un reconocido estilista del ambiente.
Una nueva historia de amor parece asomar en la vida de Pachu Peña, uno de los comediantes más queridos de la televisión argentina. Según reveló Pochi, de Gossipeame, en el programa Puro Show, el actor estaría viviendo un romance con Paula Paparella, la hija del famoso peluquero. La noticia causó sorpresa, ya que el artista había estado en pareja durante varios años y recientemente confirmó su separación.
Con su característico estilo enigmático, Pochi fue la primera en deslizar indicios del vínculo y luego ofreció detalles que despejaron cualquier duda. “Me cuentan que se conocieron como Nico Vázquez y Dai Fernández: al toque de que él se separó. Esta relación estaba muy en secreto, pero ahora que pasó más tiempo empezaron a mostrarse un poco más”, contó la especialista en espectáculos.
Según la información que circula, el vínculo entre Pachu y Paula habría comenzado hace aproximadamente tres meses, aunque recién en las últimas semanas se animaron a mostrarse públicamente. “Recién hace dos semanas se empezaron a mostrar, y hace tres meses estarían en algo formal”, agregó Pochi, quien además aseguró que la relación “va muy bien” y que ambos están “megas enamorados”.
Paparella, por su parte, mantiene un perfil reservado pese a ser hija de un reconocido estilista del ambiente artístico. De acuerdo con lo que informó Pochi, está soltera, no tiene hijos y atraviesa una etapa feliz junto al humorista, con quien compartiría momentos de complicidad lejos del ojo público.
Mientras tanto, Pachu, de 63 años, vive una etapa personal distinta. Aunque evita dar detalles sobre su intimidad, sí confirmó a Pronto que ya no está en pareja con su anterior compañera sentimental. De esa forma, el comediante vuelve a apostar al amor tras un tiempo de discreción y bajo perfil.
Si bien ninguno de los protagonistas compartió fotos juntos hasta ahora, Pochi sostuvo que el entorno de ambos ya está al tanto del vínculo, que avanzaría con paso firme. Según contó la panelista, Peña disfrutaría esta nueva etapa con Paparella, en medio de una relación que se consolida día a día.
