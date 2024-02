Jorge Lanata defendió a Lali Espósito tras el ataque de Javier Milei: "No se puede meter con un civil"

lanata tn jonatan viale sobre lali.mp4

n ese momento, Jonatan Viale interrumpió: "Él lo explica como una batalla cultural, dice que eligió a Lali como una sub-batalla cultural para explicar lo de las cajas. Porque el tema de fondo no es Lali, sino cómo un gobernador X le paga 350 mil dólares a una artista".

"Ahí hay que ver qué tipo de artista es. Si hubiera podido ganar esa guita por sí misma... Si la mina cobra 300 mil dólares por presentarse, a mi no me molesta si es lo que ella cobra. En defensa de Lali en este caso, labura desde que tiene cuatro años y que yo sepa no fue empleada del Estado", concluyó Lanata.