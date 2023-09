Qué dijo Jorge Lanata sobre su salud tras recibir el alta médica

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, aseguró.

"Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”, sostuvo el periodista. Además, se preguntó: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

lanata

Lanata admitió que de todas las internaciones que tuvo en los últimos años “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, manifestó el periodista, que además apeló a su clásico humor.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”, pidió Jorge. “¡Ni te cuento lo que pasó este mes!”, expresó Feinmann. “Obviamente vi algunas cosas”, respondió Lanata para luego desarrollar brevemente el valor del dólar y el dato de la inflación durante los últimos días.

Recordemos que Jorge Lanata recibió el alta durante el último sábado y pudo abandonar la Fundación Favaloro para continuar con su recuperación en su domicilio. El lunes pasado, en horas de la noche, el conductor regresó a su hogar tras 19 días de internación. El periodista de 63 años había ingresado a la clínica el pasado 23 de agosto para tratar una infección urinaria bacteriémica.

Sin embargo, en la mañana del martes se supo que el periodista había sido ingresado nuevamente a la terapia intensiva del nosocomio. Poco después de las 13 horas, se emitió un comunicado oficial sobre su cuadro de salud. “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge Ernesto Lanata reingresó a la institución con un cuadro febril. Se le están realizando los estudios correspondientes, siendo necesaria su permanencia en el Hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico que se determine”, rezaba el escrito, firmado por los doctores Pablo Raffaele, Jefe de la Unidad Renal, y Matías Fosco, Director Médico.