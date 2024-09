Jorge Rial se cruzó con Lilia Lemoine y este lunes dará más detalles sobre la interna libertaria

"No tenía idea de quién era Mauro Federico hasta esta semana en que me lo nombraron varias personas y ahora veo las boludeces que publica. Es un 'periodista' que desconoce la estructura gramatical de una oración y se caga en el contexto de las frases. Mentiroso como HuevoDuro" escribió la diputada.

Está nerviosa la cortesana del poder. La entiendo. Su fragilidad emocional e intelectual está a punto de estallar. Y todavía no vio nada. Las ganas de que sea lunes… https://t.co/z1CAMhuReG — JORGE RIAL (@rialjorge) September 8, 2024

Ante esto, Jorge Rial no se quedó callado y salió a responder de manera picante. "Está nerviosa la cortesana del poder. La entiendo. Su fragilidad emocional e intelectual está a punto de estallar. Y todavía no vio nada. Las ganas de que sea lunes", escribió el conductor dando indicios de lo que será el próximo programa de Argenzuela.

"Publicar videos de una reunión de bloque de diputados es espionaje ilegal (sacar información privada sin permiso). Eso es algo que los periosobres tienen que tener en cuenta al momento de hacer sus operetas. Se te escapó la tortuga Jorgito", contestó la funcionaria.

Lejos de terminar ahí, el periodista fue por más. "La madama del burdel está nerviosa. Cuando mañana hablemos de la Batichica (ella sabe) calculo que se va a brotar más y aumentar su consumo. Falta menos para el lunes", retrucó el conductor.

La madama del burdel está nerviosa. Cuando mañana hablemos de la Batichica (ella sabe) calculo que se va a brotar más y aumentar su consumo. Falta menos para el lunes!!!! https://t.co/ck2ki7N0wW — JORGE RIAL (@rialjorge) September 8, 2024

El testimonio del exnovio de Lilia Lemoine

"En el momento en que Javier blanquea con Fátima Florez como novia oficial, ella quiere destruirlo porque en realidad su único destino era ser primera dama", le contó la fuente a Mauro Federico, según reprodujo en Argenzuela.

El ex de Lilia también sostuvo que "Lemoine tiene un problema con cualquier mujer que se le acerque a Javier Milei", y que entonces comenzó a entrarle al mandatario por su debilidad que es su hermana. "Se metió a Karina en su bolsillo", dijo el periodista.

"Lo único que me preocupa es que al tener tan agarrado de las pelotas a Milei, ella decide a quién se echa y a quién no", le comentó el hombre, por ahora no identificado, al periodista de C5N.

Contó que ella tiene un video en el que un "dormido" Javier Milei, en su casa, revoleaba cosas en su casa, con el argumento de que "no están dolarizadas". Elementos de la vida cotidiana como un control remoto o ropa. "Cuando ves el video, parece un tipo con un brote psicótico", lamentó el ex de Lilia.

En otro tramo, Jorge Rial contó que el hombre le reveló que Lemoine aseguraba que Milei "tiene poderes de superhéroe".

"Todavía es la prostituta o la amante de Javier Milei. La relación con Fátima se la arruinó Lilia Lemoine. Ella la contrató a Jorge Zonzini para que la paseara por los medios para decir que era la tercera en discordia. Para ella es un orgullo ser la amante", relevó el ex.

argenzuela lilia2.mp4