Alfa con Jorge Rial: chances de ser candidato en las elecciones 2023

En este sentido, el hombre de 61 años contó: "Yo le pedía a Gran Hermano que no se pasaran cierto tipo de límites, porque no había ningún tipo de límites en los tratos". Seguidamente, destacó que él está al tanto de todo lo que se dijo sobre su persona: "Yo sabía que estaba dentro de un formato donde lo que sirve es juntar a gente para generar disputas, celos, broncas, peleas, discusiones, se genere de todo", apuntó, al mismo tiempo que subrayó que entiende que el reality "tiene que generar eso".

Ya disfrutando del 'afuera', el enemigo de Romina Uhrig fue consultado sobre su postura política, luego de que, al salir de la casa, dijera que eran "los peronistas" quienes estaban afuera lanzando fuegos artificiales: "Soy apolítico, no me gusta la política, y no me involucraría", señaló.

Aunque, también, aclaró que lo que "no se escuchó" afuera de la casa fue que uno de los participantes del show sugirió que eran "los muchachos" o "los compañeros", en alusión a los partidarios del peronismo.

En esta misma línea, Rial le consultó a Alfa por su afinidad con el macrismo y su amistad con Pablo Cabaleiro, conocido como "el Mago sin dientes", ante lo cual el más longevo del ciclo sostuvo: "Que yo sea amigo de Pablo Cabaleiro no quiere decir que tenga relación con el macrismo, tengo amigos peronistas, kirchneristas, anárquicos, radicales", afirmó, alejándose de cualquier tipo de postura política.

Finalmente, el polémico exparticipante entonó algunas líneas de la famosa canción "A mi manera" y se despidió en un cálido tono del conductor de 'Argenzuela'.