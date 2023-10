Así fue el regreso de Jorge Rial a Argenzuela

Y agregó: "Nos reencontramos en un día muy especial, un fin de semana especial, una semana especial, un años especial. Primero les quiero contar que en un ratito va a estar Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente. Uno de los que ayer logró a lucirse en un debate trabado, raro".

"Pensaron que no volvía pero volví. Muchos apostaron a que no volvía, y casi ganan, eh. Los que apostaron, estuvieron así de ganar", expresó, mientras hacía un gesto con sus dedos, dando a entender el grave episodio cardiaco que vivió, y continuó: "Decí que me devolvieron y acá estoy. Esta vuelta me emociona y me gusta. Además, me gusta estar en este momento tan particular del país".

Tras esto, Jorge Rial comenzó a hablar del escándalo que salió a la luz el sábado y que involucra al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

VUELTA DE RIAL A ARGENZUELA

Argenzuela es un programa diario de noticias con la marca registrada de Jorge Rial y un equipo integrado por especialistas como Paulo Kablan, con las novedades de los casos policiales; Diego Brancatelli y Mauro Federico con las alternativas de la política nacional; Damián Rojo y Mariana Brey con toda las noticias del espectáculo; y se sumó al plantel la periodista Sofía Caram para tratar los temas de actualidad.