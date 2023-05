La angustia de Luis Ventura al hablar de su amistad con Jorge Rial

"Firmé, no miré, no se si era cierto o no era cierto y ese papel no lo vi nunca más. Me hice responsable y si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas", rememoró.

RIAL - VENTURA: La verdadera historia

"¿Por qué lo querés tanto a Rial?", preguntó Karina Mazzocco, y Ventura no lo dudó: "Porque disfruté 35 años de mi vida, valoro todo el laburo que me dio, yo le devolví con la misma moneda todo lo que jugué salvo que en la última mano me cantó 33 y me fui", sentenció y recordó los momentos más lindos con el conductor.

"Todos los momentos, sobre todo cuando éramos dos pulguientos y muchas veces teníamos que juntar monedas para ir a comer una porción de pizza", dijo emocionado