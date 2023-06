Jorge Rial visitó Radio 10: cómo sigue su recuperación

“Me voy a una reunión y después vuelvo a casa a seguir haciendo los ejercicios con una pajita, un hisopo, mantener el aire... Tengo que decir los meses todos juntos sin meter una pausa, me tengo que parar contra la pared”, detalló.

Así fue la visita de Jorge Rial a Radio 10

En relación a su voz, sobre la cual se nota un evidente cambio, comentó: “A la mañana me despierto y tengo voz, pero después la empiezo a perder. En lugares como este donde hay gente, uno mentalmente tiende a subir la voz y en mi caso... Cuanto menos hable, mejor”.

“No me pueden poner corticoides por la cantidad de medicamento que tomo, tengo que tener cuidado de todo”, explicó el conductor.

En plena recuperación aseguró que tiene “muchas ganas de volver” a Radio 10 y a C5N, “pero todavía no, por ahí en diez días”.

“Voy a volver cuando esté listo para eso. No voy a acelerar los tiempos”, sentenció.

Además, aclaró que debido a los días de internación perdió “casi ocho kilos” pero que se siente bien de salud: “Salgo a caminar, ya no me canso como antes, ayer caminé dos kilómetros. Ya no va a ser igual, ya me lo dijo el médico, porque me tengo que cuidar e ir con tranquilidad”.

En tanto, adelantó que la próxima semana se realizará el primer chequeo y los médicos deberán sacarle los puntos de la operación: “Molesta un poco por la posición, hasta que me acostumbre”, comentó sobre la intervención quirúrgica.

“Es un aparato que si llego a tener una arritmia da una descarga eléctrica y acomoda (el latido del corazón)”, comentó sobre la operación.