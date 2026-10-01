Quiénes serán los invitados de Juana Viale en la mesaza del domingo 4 de octubre

A la mesa se sumará Gladys Florimonte, actriz y comediante con una extensa trayectoria en el espectáculo argentino. La artista formará parte del almuerzo junto a Cecilia De Bucourt, modelo y diseñadora.

La música también tendrá un lugar destacado durante la emisión con la presencia de Juanchi Baleiron, cantante de Los Pericos. Además de participar de la conversación junto al resto de los invitados, el músico será el encargado de brindar un show durante el programa.

De esta manera, Juana Viale tendrá una nueva mesaza con perfiles variados y representantes de distintas generaciones del espectáculo y la cultura. La cita será este domingo 4 de octubre desde las 14:00, en una nueva emisión de Almorzando con Juana.