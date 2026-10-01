Quiénes serán los invitados de Juana Viale en la mesaza del domingo 4 de octubre
La conductora encabezará una nueva emisión de su clásico almuerzo y recibirá a destacadas personalidades, entre ellas Felipe Colombo.
Una nueva edición de Almorzando con Juana llegará a la pantalla este domingo 4 de octubre a partir de las 14:00, con Juana Viale nuevamente al frente de la tradicional mesaza y una selección de invitados provenientes de diferentes ámbitos.
El ciclo mantiene el histórico formato de los almuerzos televisivos que durante décadas encabezó Mirtha Legrand y que actualmente tiene a su nieta como anfitriona de los domingos. Semana tras semana, distintas personalidades se reúnen alrededor de la mesa para conversar sobre sus proyectos, sus carreras y temas de actualidad, además de compartir anécdotas y momentos de humor.
Para esta oportunidad, la producción preparó una mesa que reunirá a representantes de la actuación, la música, la moda y el humor.
Quiénes estarán con Juana Viale este domingo 4 de octubre
Uno de los invitados será Felipe Colombo, quien atraviesa un presente marcado por diferentes proyectos. Además de su extensa trayectoria como actor y músico, recientemente comenzó a incursionar en el universo del streaming.
Colombo también se encuentra presentando una nueva etapa de su carrera musical con el lanzamiento de “801”, su nuevo disco solista, por lo que su visita al programa será una oportunidad para conversar sobre este presente profesional.
A la mesa se sumará Gladys Florimonte, actriz y comediante con una extensa trayectoria en el espectáculo argentino. La artista formará parte del almuerzo junto a Cecilia De Bucourt, modelo y diseñadora.
La música también tendrá un lugar destacado durante la emisión con la presencia de Juanchi Baleiron, cantante de Los Pericos. Además de participar de la conversación junto al resto de los invitados, el músico será el encargado de brindar un show durante el programa.
De esta manera, Juana Viale tendrá una nueva mesaza con perfiles variados y representantes de distintas generaciones del espectáculo y la cultura. La cita será este domingo 4 de octubre desde las 14:00, en una nueva emisión de Almorzando con Juana.
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