José María Listorti sobre los despidos en Blender: "Es una situación muy incómoda"

El descargo de Tomás Rebord luego de que se levantara un programa en vivo en Blender

El streamer Tomás Rebord se pronunció de forma contundente sobre la crisis laboral en Blender, calificando el despido de la producción de su programa, Hay algo ahí, como "un ataque directo" a su ciclo, a sus compañeros y a su persona.

La polémica estalló luego de que la conductora Fiorella Sargenti interrumpiera en vivo el programa Último Aviso para denunciar que cerca de 20 trabajadores fueron despedidos por exigir mejoras salariales.

El conflicto escaló con un repentino "apagón" de la transmisión y la presencia de personal de seguridad en el canal.

Rebord, principal figura de la plataforma, rompió el silencio con declaraciones categóricas sobre la desvinculación total de su equipo de trabajo.

Aseguró que las personas despedidas son la esencia constitutiva del producto y que "no hay Hay Algo Ahí sin ellos".

Además, Rebord, afirmó no entender la estrategia de las autoridades de Blender al pretender vaciar de personal un programa exitoso y remarcó que no tiene respuestas claras del medio.

Video: el descargo de Tomás Rebord luego de que se levantara un programa en vivo en Blender