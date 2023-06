La guerra menos pensada: Kike Teruel de Los Nocheros le respondió a Listorti

“Yo a José María lo conozco por las cosas que hacía con Tinelli que eran siempre cosas graciosas y a veces se ridiculizaba, lo conozco por eso nomás y no sé por qué se la agarró así con Los Nocheros”, empezó diciendo el intérprete.

Luego profundizó su respuesta a Listorti: “Cuando vende que de algo pueden salir, salen y hablan, yo creo que le pasa por hablar de algo que en ese momento estaba de moda, he ido al programa de Marcelo y nunca tuve problemas con él, no sé por qué se enganchó, capaz que era socio de algún laboratorio”.

Qué había dicho José María Listorti sobre Los Nocheros

"Dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había dicho Listorti.

Y manifestó en aquel entonces: “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. Hay que vacunarse, hay que vacunarse”.