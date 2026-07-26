José María Muscari habló de la muerte de Ernestina Pais: "Yo la quería mucho"
Durante su visita a Mirtha Legrand, el productor recordó el año trabajando con la conductora y emocionó a todos. Los detalles de sus declaraciones.
Durante su participación en el programa "La noche de Mirtha", el director y productor teatral José María Muscari evocó la memoria de Ernestina Pais, a pocas semanas de su fallecimiento. El creador artístico repasó el vínculo afectivo y laboral que los unió, destacando el profesionalismo que demostró la conductora en la última propuesta teatral que compartieron.
Ante la consulta de la presentadora Mirtha Legrand sobre el impacto que le causó la noticia, el entrevistado enfatizó el afecto que sentía por la comunicadora.
“Yo la quería mucho”, manifestó el productor antes de rememorar que ambos habían coincidido tiempo atrás en uno de los habituales almuerzos de la diva.
Durante la charla, Muscari puso en valor la dedicación de Pais al momento de encarar el trabajo en las tablas para la obra "El divorcio del año", destacando el esfuerzo requerido para sostener la exigencia de la actividad: “Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario. Vos sabés, Mirtha, que el teatro es un sacerdocio, o sea, no se puede hacer si uno está desmedido”, afirmó.
Asimismo, el director detalló de qué manera surgió la convocatoria para que la periodista se sumara al elenco de la comedia, luego de haberla visto en televisión hablando abiertamente sobre su estado personal: “Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba, y salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Les dije: ‘Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina, si les gustaba para el personaje’. Enseguida les gustó, la llamamos y la verdad es que fue un proyecto hermoso”, contó luego.
A su vez, valoró la conducta intachable de la presentadora durante el período que compartieron en el proyecto: “Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira. Fue casi un año de trabajo ininterrumpido”, contó emocionado.
En medio del intercambio, Legrand indagó sobre las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace: “¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué no escuchó, no miró el tren?”.
Frente a la interrogante de la anfitriona, el realizador expresó su desazón por el desenlace de los acontecimientos: “Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia”, dijo Muscari.
Finalmente, Muscari se refirió a los datos surgidos de los peritajes posteriores que buscaron arrojar luz sobre las causas del hecho: “Hace poquito salió el examen toxicológico y, de alguna manera, fue más perturbador porque uno podía pensar que quizás había fumado algo o tomado algo... Pero no, dio totalmente negativo”, contó.
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