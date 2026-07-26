José María Muscari habló de la muerte de Ernestina Pais: "Yo la quería mucho"

A su vez, valoró la conducta intachable de la presentadora durante el período que compartieron en el proyecto: “Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira. Fue casi un año de trabajo ininterrumpido”, contó emocionado.

En medio del intercambio, Legrand indagó sobre las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace: “¿Qué le puede haber pasado? ¿Qué no escuchó, no miró el tren?”.

Frente a la interrogante de la anfitriona, el realizador expresó su desazón por el desenlace de los acontecimientos: “Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia”, dijo Muscari.

Finalmente, Muscari se refirió a los datos surgidos de los peritajes posteriores que buscaron arrojar luz sobre las causas del hecho: “Hace poquito salió el examen toxicológico y, de alguna manera, fue más perturbador porque uno podía pensar que quizás había fumado algo o tomado algo... Pero no, dio totalmente negativo”, contó.