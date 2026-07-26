En qué consiste el trend viral de X "mantener pulsado": los detalles
Las redes sociales logran instalar todo tipo de desafíos y, ahora, X protagoniza el nuevo trend viral. Conocé de qué se trata y cómo funciona.
Un fenómeno reciente capta la atención de las personas que navegan por "X", logrando que detengan el recorrido habitual de sus pantallas. Conocida popularmente como la tendencia de "mantener pulsado", esta propuesta invita a presionar las ilustraciones digitales en la versión móvil de la red social. Al realizar este gesto, lo que a simple vista parece una gráfica común creada por inteligencia artificial pasa a convertirse en una escena nítida y repleta de elementos que antes permanecían ocultos.
El formato registró una notable expansión en las últimas jornadas. Diversos realizadores comparten fotografías surrealistas, figuras de anime, paisajes imaginarios y retratos acompañados por indicaciones breves como "Mantén pulsado". La transformación inmediata entre la primera vista y la versión final genera la sensación de estar descubriendo un secreto oculto en el posteo.
El mecanismo detrás de la ilusión visual
A diferencia de las suposiciones iniciales de varios espectadores, no se trata de una herramienta novedosa implementada dentro del sistema de "X". El procedimiento se basa en un diseño pensado para sacar provecho de la manera en que la red social comprime las vistas previas.
Al sostener el dedo sobre la gráfica, la aplicación fuerza la carga de la pieza en su máxima calidad, dejando al descubierto aquellos trazos que lucían borrosos. Para lograr esta diferencia de nitidez, los realizadores suelen volcarse al uso de herramientas generadoras de inteligencia artificial como "Midjourney", "Niji Journey" y "Stable Diffusion".
La curiosidad colectiva figura entre los factores principales que explican el éxito de este formato. Al no saber con certeza si una gráfica contiene un mensaje o detalle oculto, la gente tiende a presionar casi cualquier contenido de estas características. Esta dinámica incrementa el tiempo de permanencia en las publicaciones y fomenta que las personas las compartan tras vivenciar la experiencia. El origen de esta corriente se le atribuye a un ilustrador digital japonés, cuyos posteos sirvieron de inspiración para miles de realizadores.
A pesar de su popularidad, la recepción en la red social muestra opiniones divididas. Mientras un sector del público define el efecto como entretenido e inmersivo, otros críticos cuestionan la gran cantidad de contenido generado por computadora que circula en sus muros. Varios comentarios señalan que el recurso resulta repetitivo y que busca conseguir interacciones antes que priorizar el valor artístico. Sin embargo, la propuesta continúa sumando posteos de forma constante a lo largo de cada jornada.
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