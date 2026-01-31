Joya de Netflix: "Vikings", la serie histórica elegida como una de las mejores del siglo XXI
Narra la leyenda de Ragnar Lothbrok y su ascenso al poder. Con batallas épicas y gran rigor histórico, es un éxito mundial que sigue sumando fanáticos.
Netflix cuenta en su catálogo con producciones que marcaron un antes y un después en la historia de las series, y una de ellas es considerada por la crítica especializada como una de las mejores del siglo XXI.
Dentro del género histórico, esta serie se ganó un lugar privilegiado gracias a su calidad narrativa, sus escenas de alto impacto y una reconstrucción cuidada de una época fascinante. Aunque no nació como una producción original de Netflix, fue gracias a la plataforma de streaming que alcanzó reconocimiento global, sumando fanáticos en todos los continentes.
Estrenada en la década pasada, logró mantener el interés del público durante años, con temporadas que generaban expectativa capítulo tras capítulo. Su éxito fue tal que, incluso después de su final, sigue siendo una de las series más vistas y recomendadas dentro del catálogo.
De qué trata "Vikings"
La serie narra la historia de Ragnar Lothbrok, uno de los guerreros nórdicos más famosos y legendarios de la historia. A lo largo de sus temporadas, se muestra su evolución de simple agricultor a líder indiscutido de su pueblo, convirtiéndose en un pionero de la navegación y la expansión vikinga.
La trama se centra en las conquistas, alianzas y traiciones que marcaron a la cultura vikinga, mostrando cómo Ragnar desafió las tradiciones de su gente para explorar nuevas tierras, especialmente en Gran Bretaña. La serie también profundiza en los conflictos internos, las creencias religiosas y las luchas de poder.
Además de centrarse en Ragnar, la historia da un lugar fundamental a su esposa Lagertha y a sus hijos, quienes jugaron un rol clave en el destino del pueblo vikingo. Basada en hechos reales y leyendas nórdicas, la serie logra un equilibrio perfecto entre rigor histórico y entretenimiento.
Reparto de "Vikings"
-
Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok
Katheryn Winnick como Lagertha
Clive Standen como Rollo
Gustaf Skarsgård como Floki
Alexander Ludwig como Bjorn Ironside
Jessalyn Gilsig como Siggy
El elenco fue uno de los grandes responsables del éxito, con actuaciones que lograron dar profundidad y humanidad a personajes históricos y legendarios.
Trailer de "Vikings"
