Joya de Netflix: "Vikings", la serie histórica elegida como una de las mejores del siglo XXI

Además de centrarse en Ragnar, la historia da un lugar fundamental a su esposa Lagertha y a sus hijos, quienes jugaron un rol clave en el destino del pueblo vikingo. Basada en hechos reales y leyendas nórdicas, la serie logra un equilibrio perfecto entre rigor histórico y entretenimiento.

Reparto de "Vikings"

Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok

Katheryn Winnick como Lagertha

Clive Standen como Rollo

Gustaf Skarsgård como Floki

Alexander Ludwig como Bjorn Ironside

Jessalyn Gilsig como Siggy

El elenco fue uno de los grandes responsables del éxito, con actuaciones que lograron dar profundidad y humanidad a personajes históricos y legendarios.

Trailer de "Vikings"