Furor en Netflix: "Algo embarazada", la comedia de Amy Schumer de menos de dos horas que arrasa
Amy Schumer brilla en esta comedia que fue furor en 2025. Finge un embarazo y todo se complica cuando se enamora. Dura menos de dos horas y es ideal para reír.
Uno de los grandes motivos por los que esta película se convirtió en un verdadero fenómeno es su duración: no llega a las dos horas, algo que los usuarios de Netflix valoran cada vez más a la hora de elegir qué ver. Desde su estreno, logró posicionarse rápidamente en el Top de lo más visto, superando expectativas y acumulando millones de reproducciones en pocos días.
Con una trama ágil, situaciones desopilantes y un humor directo, esta producción se ganó el lugar de la comedia del año, demostrando que no hace falta una historia compleja para conquistar a los suscriptores de la plataforma. Se trata de una comedia rápida, divertida y llena de situaciones absurdas, dejando en claro por qué se convirtió en la más vista del género en 2025.
De qué trata "Algo embarazada"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la película centra su historia en Lainy, una mujer cuyos planes de formar una familia se ven completamente frustrados. En medio de la confusión y la presión social, toma una decisión impulsiva: fingir un embarazo.
Lo que comienza como una pequeña mentira se convierte rápidamente en una cadena de situaciones inesperadas, especialmente cuando Lainy conoce, de manera totalmente accidental, al hombre de sus sueños. A partir de ahí, la historia se desarrolla con enredos, momentos incómodos y escenas muy divertidas que mantienen el ritmo de principio a fin.
Esta comedia romántica se consolidó como una de las más entretenidas del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan algo liviano y efectivo para cerrar el día.
Reparto de "Algo embarazada"
-
Amy Schumer como Lainy
Jillian Bell como Kate
Will Forte como Josh Lewis
Brianne Howey como Megan Taylor
Lizze Broadway como Shirley
Urzila Carlson como Fallon
Chris Geere como Steve
Damon Wayans Jr. como Dave
El elenco logra potenciar el humor de la película con actuaciones sólidas y personajes que aportan frescura y dinamismo a la historia.
Trailer de "Algo embarazada"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario