Furor en Netflix: "Algo embarazada", la comedia de Amy Schumer de menos de dos horas que arrasa

Uno de los grandes motivos por los que esta película se convirtió en un verdadero fenómeno es su duración: no llega a las dos horas, algo que los usuarios de Netflix valoran cada vez más a la hora de elegir qué ver. Desde su estreno, logró posicionarse rápidamente en el Top de lo más visto, superando expectativas y acumulando millones de reproducciones en pocos días.