Netflix: la producción argentina que supo representar la sociedad de los 2000 y todavía sigue siendo un éxito
Con Rodrigo de la Serna al frente, este drama argentino se convirtió en un fenómeno y pisa fuerte entre las series y películas en español más vistas de Netflix.
Netflix cuenta con un catálogo y, dentro de sus propuestas valoradas, las series argentinas ocupan un lugar destacado por sus historias intensas y elencos. Con un tono crudo y un estilo casi documental, la ficción retrató la marginalidad urbana de una manera inédita para la época, lo que la consolidó como una de las producciones más influyentes del siglo XXI.
En ese contexto, Rodrigo de la Serna protagoniza un drama social que se convirtió en un verdadero fenómeno y fue aclamado por la crítica especializada. Se trata de Okupas, la serie dirigida por Bruno Stagnaro que marcó un antes y un después en la televisión argentina.
Ese realismo extremo quedó reflejado incluso fuera de la pantalla. Durante una escena nocturna, la policía confundió una grabación con un robo real y estuvo a punto de dispararle al actor. Disponible en Netflix desde 2020, Okupas tiene 11 episodios y sigue siendo una de las mejores series argentinas del catálogo.
De qué trata "Okupas"
Ambientada en el año 2000, Okupas se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires y sigue a un grupo de jóvenes que decide tomar una casa abandonada mientras intenta sobrevivir en un contexto urbano cada vez más crudo, marcado por la violencia y la exclusión.
La serie de Netflix narra la historia de Ricardo, interpretado por Rodrigo de la Serna, un pibe de clase media que termina compartiendo una vieja casona venida abajo con tres compañeros inesperados: El Pollo, Walter y El Chiqui. Aunque vienen de realidades distintas, todos quedan unidos por ese espacio común que funciona como refugio y punto de partida.
Dentro de esa casa tomada, los personajes atraviesan conflictos profundos ligados a las adicciones, la marginalidad y la amistad. Con una mirada directa y sin filtros, Okupas expone la dureza de la vida en las ocupaciones ilegales y construye un relato intenso sobre la lealtad, los vínculos y la lucha diaria por salir adelante.
Reparto de "Okupas"
- Rodrigo de la Serna (Ricardo)
- Diego Alonso (El Pollo)
- Ariel Staltari (Walter)
- Franco Tirri (El Chiqui)
- Ana Calentano (Clara)
- Rosina Soto (Sofía)
- Augusto Brítez (Peralta)
- Dante Mastropierro (El Negro Pablo)
- Claudio Rissi (fletero)
- Susana Manchini
- Diana Wells
Tráiler de "Okupas"
