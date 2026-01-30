Netflix: está inspirada en una novela dramática y atrapa por su muy buena trama

A lo largo de sus episodios, la serie explora hasta dónde puede llegar el ser humano cuando todo lo que conoce comienza a derrumbarse. La lucha por sobrevivir se mezcla con relaciones familiares, conflictos personales y dilemas éticos que mantienen la tensión constante.

Con un clima opresivo y una narración intensa, esta producción se diferencia de otras historias apocalípticas disponibles en Netflix, apostando más al drama psicológico que a la acción pura, algo que fue muy valorado por la crítica y los usuarios.

Reparto de "Hacia el lago"

El elenco es otro de los puntos fuertes de esta serie de Netflix, con interpretaciones sólidas que aportan realismo y profundidad a la historia:

Viktoriya Isakova

Kirill Käro

Aleksandr Robak

Natalya Zemtsova

Maryana Spivak

Yuri Kuznetsov

Eldar Kalimulin

Viktoriya Agalakova

Alexander Yatsenko

Saveliy Kudryashov

Gracias a sus actuaciones y a una trama bien construida, la serie logró posicionarse como una de las más impactantes dentro del género dramático.

Tráiler de "Hacia el lago"