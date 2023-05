Filtran chats de Juampi González engañando a Sofía Macaggi

Qué dicen los chats de Juampi González

Juampi González Sofía Macaggi

“Me llega una información de una cuenta muy de mi confianza que me tiró muchas primicias de Uruguay, habría una posible infidelidad, posible porque hay chats”, empezó diciendo la influencer.

Y agregó: “El perfil de este chat resultó ser fake pero lo que no resultó ser fake es que efectivamente él hablaba como si ese perfil fuera real, es como que haya un perfil fake que te dice que quiere conocer y finalmente ese perfil tomó cuentas de una modelo llamada Chiara Varano, ella habló con Juampi después”.

"Lo que tengo entendido es que más allá de esto los chats son verdad, o sea Juampi en esos chats estaba engañando a Sofía Macaggi, yo hablé con él y desmiente todo, me dijo que no quería ningún quilombo”, agregó Pochi.

“Habría habido un ida y vuelta ahí, esta cuenta engancha a famosos que caen obviamente, con Sofía no hablé pero si con Chiara Varano que se comunicó con ellos, el tema es que las charlas de Juampi con esta cuenta son posta”, dijo al respecto la comunicadora.

Y cerró: “Es más, esta cuenta habría hablado con un sobrino de un muy famoso que flasheó amor por un montón de tiempo, es un conductor muy famoso, Chiara tiene novio y no sabe cómo hacer para que no hablen por ella, ojo los famosos con quién hablan porque después pasan estas cosas, yo pedí capturas de todo y creo que hubo una desilusión de saber que del otro lado no estaba la persona que se pensaba”.