Andrea Campbell repudió a Juan Darthés: "Es un tipo que se cree impune"

Campbell aclaró que no se siente "involucrada en este grupo tan abusado", pero recordó: "Él me metió la mano en la cola de forma guaranga, y me pidió disculpas, con lo cual ocurrió. Era imposible que me confunda con su mujer, que es flaquita y yo venía de tener a mi hija".

"Muestra el modus operandi, de un tipo que se cree impune y que puede hacer lo que quiere", sentenció la actriz en diálogo con el programa de C5N. "Sobre la denuncia de Thelma Fardin, señaló que Darthés "no es inocente porque prescribió la causa".

El fuerte comentario de Andrea Campbell contra Juan Darthés

En respuesta al video que publicó Juan Darthés, Andrea Campbell lanzó un contundente posteo en sus redes sociales para repudiar a su colega.

“Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Tu mujer? ¿Te acordás de cuando pasábamos Navidad juntos en lo del Tano?”, expresó la actriz en la primera línea de su publicación, y continuó: “Da la casualidad que mucho nos acordamos. Y yo me acuerdo de tu 'exabrupto' y también mis amigas, que eran las tuyas, y las de tu mujer”.

Con ironía, la ahora abogada destacó "la brillantez de Fernando Burlando", y aclaró que "la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con ‘trucos procesales’”.

“Banco a pleno a Thelma Fardin y a tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el ‘ganador’”, manifestó Andrea y aclaró que no tiene una denuncia contra el actor. “Lo mío no fue nada (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya”, concluyó.

