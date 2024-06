Aseguran que Juan Darthés tiene un nuevo proyecto profesional tras su condena en Brasil

Luego de esto, Arce profundizó en su información: “Déjame decirte que la familia lo está acompañando mucho, él está tranquilo igualmente, sabe que el proceso no terminó y hay instancias pendientes. La familia es su sostén y lo está acompañando, creen en él. Él se encuentra viviendo en Río de Janeiro y está con proyectos laborales allí, proyectos que están vinculados a su profesión que es actuar básicamente”.

Revelan el proyecto profesional de Juan Darthés tras su condena en Brasil

Juan Darthes

“Él está viviendo con su esposa y sus hijos, tiene gran parte de su familia en Argentina. A él le sorprendió la condena pero como te decía el proceso no terminó aún. En algún momento pensó venir a Buenos Aires pero prefirió no hacerlo porque estaba en un proceso judicial, él está a derecho y esperaba una sentencia absolutoria pero el proceso es largo, no es definitivo esto como te indicaba”, afirmó la abogada dejando en claro que tiene información de primera mano por el entorno de Darthés.

Aún así, también destacó: “Yo desconozco si los abogados de Darthés están sorprendidos o no con esta condena parcial pero entiendo que ellos esperaban una sentencia absolutoria. Y quiero decirte algo porque se dicen muchas cosas: la familia no le soltó la mano a Juan Darthés, lo están acompañando, vive con ellos y creen en su inocencia y palabra, confían en él, nunca fue real que le soltaron la mano”. En este sentido, cerró: “Sé que Juan tiene un círculo muy cerrado y privado, hay mucha gente del medio que lo quiere y tiene la contención, no es que está sólo y aislado, se apoya en su gente más cercana”.