El respaldo de Virginia Lago a Juan Darthés tras su absolución

La actriz agregó que “hay gente que acusa y yo no sé nada, nada más que la Justicia es la que tiene que decidir. No estoy en contacto con Juan y no soy amiga de él, he trabajado con él y he tenido muy buena relación con él”.

Qué dijo Virginia Lago sobre la absolución de Juan Darthés

Consultada por Thelma Fardin y su actitud tras la denuncia, Virginia expresó: “No sé qué decirte porque cualquier cosa que te puedo decir en un ratito están hablando mal, solo ellos saben lo que ha pasado”.

Además, la actriz se mostró en contra de quienes “hablan por hablar”: “Si vos juzgas sin saber está mal”, agregó Lago en una entrevista con Juan Etchegoyen.

En 2021, Virginia había expresado sobre Darthés: “Yo lo quiero mucho. Hemos trabajado juntos. Siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él. Si lo encuentro acá le diría: ´Te quiero mucho´. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creerle”.