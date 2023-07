María Valenzuela contra Juan Darthés: "Es culpable, le recomiendo que..."

Al ser consultada por el móvil de Socios del espectáculo María dijo: "Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado".

Sobre Calu, sumó: "Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Estaba en el control, veía algunas escenas y, después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta de que sí, que era verdad".

Finalmente, opinó sobre el actor y le aconsejó no regresar al país. “Yo le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”, sostuvo.